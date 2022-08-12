هونج كونج تمنع عرض فيلم بالرسوم المتحركة يصور مظاهرات عام 2014

ذكرت وسائل إعلام محلية أن هيئة الرقابة على السينما في هونج كونج منعت عرض فيلم بالرسوم المتحركة ، بسبب مشهد مدته ثانية واحدة، يصور احتجاجات مطالبة بالديمقراطية ، تم تنظيمها عام 2014، في أحدث مؤشر على القيود بشأن حرية التعبير في المركز المالي.



كان من المقرر عرض فيلم مدته ثماني دقائق حول كفاح شاب مثلي الجنس في هونج كونج، يوم الأحد، في عرض سينمائي محلي، نظمته جمعية "جراوند آب فيلم سوسايتي"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وقال مخرجو الفيلم في منشور على "فيسبوك" أمس الأول الأربعاء إنه تم سحب الفيلم من مجموعة الأفلام المرشحة للعرض ، بعد أن رفضوا تقديم نسخة محررة، بدون تحديد المشهد الذي طلبت هيئة الرقابة حذفه .



وأضافوا أن الفيلم ككل تم رفضه من جانب مكتب "إدارة السينما والصحف والمقالات".



وامتنعت الإدارة التعليق على هذه القضية.



كان فيلم الرسوم المتحركة، الذي انتجه ثلاثة طلاب جامعيين وصدر عام 2017، قد تمت الموافقة عليه سابقا في بيان حكومي، أعلن عن إطلاقه، في مهرجان امستردام السينمائي، في إطار جهود مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري، لتعزيز ثقافة السينما بالمدينة في الخارج.