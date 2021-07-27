إيطاليا: العواصف تباغت الزوارق قبالة ساحل سردينيا

واجه زورقان ألمانيان صعوبات قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة سردينيا الإيطالية واحتاجا لمساعدات لإنقاذهما، بعد العواصف التي اجتاحت أنحاء الجزيرة وكلا من صقلية وجنوب إيطاليا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الجمعة.

وباغت التغير المفاجئ للطقس الزورقين وأنقذهما خفر السواحل في خليج كالياري مساء أمس الخميس، بعد أن دقت الشركة التي استأجرت الزورقين نواقيس الخطر. وتبين أن المصطافين الذين كانوا على متن الزورقين يعانون من انخفاض حرارة الجسم عندما تم العثور عليهم.

واقتلعت الرياح الأشجار وغمرت المياه الطرق في سردينيا.

وتعرضت جزيرة سترومبولي البركانية الواقعة في الشرق لطقس شديد القسوة بشكل خاص، حيث جرفت المياه الطين والصخر إلى الوديان بعد أن أدى حريق هائل إلى تعرية منحدرات النباتات في مايو الماضي.

ولحقت أضرار بعدة منازل، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات. وتم إرسال 30 متطوعا إلى الجزيرة للمساعدة في تنظيف الطرق المغمورة بالطمي وركام الحصى.

وتم استدعاء خدمات الإطفاء بشكل متكرر في صقلية، وخاصة إلى بعض المواقع في سيلا.