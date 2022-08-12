 رئيس الحكومة الجزائرية: نسعى إلى تغطية احتياجات السوق المحلية في المجال الزراعي بنسبة 80 % - بوابة الشروق
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رئيس الحكومة الجزائرية: نسعى إلى تغطية احتياجات السوق المحلية في المجال الزراعي بنسبة 80 %

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 3:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 3:27 ص

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن بلاده تسعى إلى تغطية احتياجات السوق المحلية في المجال الزراعي بنسبة 80 بالمائة في غضون العام القادم.
وأوضح عبد الرحمن - في تصريحات صحفية على هامش تدشين البنك الجزائري للبذور، اليوم /الخميس/ بالجزائر العاصمة - أن الدولة الجزائرية تعول بشكل خاص على مراكز ومعاهد البحث العلمي لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن هناك استراتيجية جديدة للقطاع الزراعي تعتمد على زيادة الانتاج من أجل ضمان الأمن الغذائي لبلاده، مشيرا إلى أنه لا شيء يمنع بلاده، التي كانت تاريخيا مخزنا لأوروبا في مجال الحبوب، من رفع إنتاجها إلى مستويات تحقق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أركان سيادتها الوطنية, خاصة في ظل توفر كفاءات علمية، وتوفر المساحات الزراعية، والموارد المائية الضرورية لها.
وأشار رئيس الحكومة الجزائرية إلى أنه يجري العمل على إعادة النظر في الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج الزراعي، خاصة في مجال الحبوب.

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