استمرار الحرائق بالقرب من بوردو الفرنسية المطلة على ساحل الأطلسي

تمكن رجال الإطفاء من احتواء حريق كبير في سان ماني في جنوب بوردو الفرنسية المطلة على ساحل المحيط الأطلسي ، ولكن السلطات أعربت عن مخاوفها اليوم الجمعة، من أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة توفران الظروف لتجدد الحرائق.

وقال متحدث إن حقيقة أن حريق الغابات في سان ماني لم يتسع سوى بشكل طفيف بعد منتصف الليل كانت بمثابة "أنباء جيدة".

وجرى نشر نحو 1100 رجل إطفاء في المنطقة اليوم الجمعة، فيما تتلقى فرنسا الدعم من ألمانيا وبولندا والنمسا ورومانيا عقب مناشدة للاتحاد الأوروبي بالمساعدة.

اندلعت حرائق الغابات في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من بوردو الشهر الماضي. وتم احتواء الحرائق بعد أكثر من أسبوع، ولكنها نشبت مجددا يوم الثلاثاء وسط شبهات بإشعال الحرائق عمدا.

وشهدت أجزاء كبيرة من البلاد أحوال جوية جافة واندلعت حرائق الغابات بشكل متكرر.

وهدد حريق غابات بلدة "ليه سابل دولون" المطلة على الساحل على بعد نحو 200 كيلومتر إلى شمال بوردو في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ما أجبر نحو ألف ساكن على مغادرة منازلهم.