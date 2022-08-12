الصين تعلن فرض عقوبات على مسؤولة ليتوانية بسبب زيارة تايوان

فرضت الصين عقوبات على أجني فايسيوكيفيتشيوتو، نائبة وزير النقل والاتصالات في ليتوانيا ، وأوقفت جميع أشكال التعاون مع الوزارة، طبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن بيان الوزارة قوله إن "زيارة المسؤولة الليتاوانية إلى تايوان تجاهلت مبدأ الصين واحدة وتدخلت بشدة في الشؤون الداخلية الصينية".



ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العقوبات.



كما أوقفت الصين التبادل والتعاون مع ليتوانيا في النقل البري الدولي.



كانت علاقات الصين مع ليتوانيا قد توترت بعدما سمحت ليتوانيا في العام الماضي لتايوان بإقامة مكتب تمثيل لها على أراضيها، الأمر الذي اعتبرته الصين انتهاكا لسيادتها على اعتبار أن تايوان جزء لايتجزأ من أراضيها .



وردا على ذلك ،سحبت الصين سفيرها من ليتوانيا وفرضت حظرا تجاريا فعليا، إضافة إلى مطالبة فيلنيوس باستدعاء سفيرها من بكين.