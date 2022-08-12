چونسون تعلن وقف بيع بودرة التلك عالميا من العام المقبل 2023

أعلنت شركة چونسون آند چونسون العملاقة لتصنيع المنتجات الصحية وقف بيع بودرة التلك الشهيرة التي تنتجها منذ عقود، على مستوى العالم، ابتداء من العام المقبل 2023.

وكانت الشركة منذ سنتين قد أعلنت وقف بيع بودرة التلك في أمريكا وكندا، بعدما تدوولت أنباء واسعة النطاق ورُفعت دعاوى قضائية بشأن أضرار صحية على المدى الطويل تتسبب فيها بودرة التلك، بدعوى أنها ملوثة بمادة مسرطنة.

ونفت الشركة هذه الأنباء وتصدت للدعاوى التي بلغت زهاء 38 ألفا، ووصفتها بالدعاية الكاذبة، لكنها اضطرت لإعلان وقف البيع بسبب تضررها من تلك الأنباء.

وأكدت الشركة مرارا سلامة المنتج من المواد المسرطنة، لكنها عادت اليوم لتعلن وقف الإنتاج عالميا من العام المقبل.