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مصر
هل التصوير والرسم جائزان شرعا؟ الإفتاء تجيب
مصادر: البرلمان سيناقش غدا إجراء تعديل وزاري سيشمل أكثر من 10 حقائب وزارية.. ومدبولي باق في منصبه
السياحة والآثار: قلعة صلاح الدين وجميع مبانيها آمنة ولم تصبها أية أضرار جراء الحريق الذي تم إخماده
مصدر برلماني مطلع لـ«الشروق»: يرجح نظر إجراء تعديل وزاري بالجلسة الطارئة للبرلمان غدا
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استمرار قيد الناخبين في انتخابات رئاسة النمسا حتى 8 سبتمبر المقبل
تحميل أول سفينة نقل حبوب تستأجرها الأمم المتحدة من أوكرانيا
الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي إلى بناء شراكة تنمية عالمية
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سبورتينج براجا يفوز على فاماليكاو في الدوري البرتغالي
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع ليل في الدوري الفرنسي
البنك الأهلي يفوز على إنبي ويتأهل لدور الثمانية من كأس مصر
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روبي تخطف الأنظار في حفلها بالعلمين الجديدة
مدحت العدل: لم أكن موجودا في سيارتي وقت الحادثة ورعاية مستشفى العلمين لسائقي نموذج يحتذى به
درة تحيي ذكرى وفاة والدها
ياسمين صبري تُثير الجدل بصورة لها.. هل عادت لأبو هشيمة؟
مال وأعمال
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مواطن
مصرع شاب سقط من أعلى عقار بأكتوبر
وزيرة البيئة الألمانية تحذر من كارثة بعد نفوق هائل للأسماك
نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الجمعة 12 اغسطس: توجيه 1.9 مليار جنيه للارتقاء بالشباب
حوادث وقضايا
غرق شابين في مياه نهر النيل بأطفيح
السيطرة على حريق مخلفات بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي
شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري البحر اليوسفي في العدوة بالمنيا هربا من الخلافات الأسرية
مصرع 7 أشخاص وإصابة 19