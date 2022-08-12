السويد: ترحيل مواطن تركي مطلوب في أنقرة

ذكر تقرير إعلامي في السويد أن ستوكهولم وافقت على ترحيل مواطن تركي على قائمة المطلوبين لدى أنقرة.

وذكرت محطة التلفزيون الرسمية "إس في تي" أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تحرز فيه السويد تقدما في عملية الانضمام لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، رفقة جارتها فنلندا. وفي إطار هذه العملية، وقعت الدولتان اللتان تقعان في شمال أوروبا مذكرة مكتوبة تتعلق بتسهيل عمليات الترحيل، وبالتعاون الأمني مع تركيا، العضو في التحالف العسكري الذي يضم إجمالا 30 من الدول الأعضاء.

وأشارت وكالة أنباء بلومبرج إلى أن الأمر يتعلق برجل يبلغ من العمر35عاما، وهو ليس مشتبها به في أعمال إرهابية.

و كانت المحكمة العليا في تركيا أدانت الرجل في عامي 2013 و2016 بتهم التورط في عديد من قضايا الاحتيال المتعلقة بالبنوك واستخدام بطاقات الائتمان، وصدرت بحقه أحكام تصل إجمالا إلى 14 عاما، بحسب "إس تي في".

ويدفع الرجل، المحتجز في السويد منذ العام الماضي، ببرائته، ويشير إلى أنه أدين بسبب معتقداته الدينية وأنه كردي. ورفضت إدارة الهجرة في السويد طلبي الرجل للحصول على حق اللجوء للبلاد، في عام 2011، وعلى حق وضع الحماية هذا العام.