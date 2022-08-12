مسؤولون بالكرملين يجتمعون مع انفصاليين موالين لروسيا في دونباس

اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى بالكرملين مع انفصاليين موالين لروسيا في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا يوم الخميس لمناقشة المزيد من الخطوات من أجل الإقليم الذي تسيطر القوات الروسية على غالبيته.

وقال ديميتري ميدفيديف- رئيس روسيا السابق وحاليا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي- عبر تلجرام إن الاجتماع جرى في مدينة لوهانسك يوم الخميس.

وتابع ميدفيديف أن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، ورئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر بورتنيكوف ونائب رئيس الأركان سيرجي كيرينكو كانوا من بين الذين شاركوا في المحادثات.

وتحدث المجتمعون عن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وجعل قوانين جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين- كما أعلنهما الانفصاليون الموالون لروسيا- متوافقة مع التشريعات الروسية.

وتشكل لوهانسك ودونيتسك إفليم دونباس، حيث يتحدث أغلب السكان باللغة الروسية في الإقلبم الذي كان محور حرب روسيا منذ شهور. وبينما تسيطر موسكو بالفعل على لوهانسك ، فإنها تقاتل حاليا للاستيلاء على ما تبقى من دونيتسك.

ويسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على أجزاء من المنطقة منذ عام 2014. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن موسكو لديها سيطرة عسكرية وسياسية واقتصادية هناك.