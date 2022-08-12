صحيفة سعودية: المملكة تعي أن مستهدفات رؤيتها 2030 لن تتحقق إلا بتنمية العقول المبدعة

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن المملكة وهي تطل على المستقبل عبر رؤية 2030، تعي أن مستهدفاتها لن تتحقق إلا بتنمية العقول المبدعة الواعدة القادرة على الابتكار والمنافسة عالميا، فجاء العمل مواكبا لهذه الرؤية وملما بكافة التحديات.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (الاستثمار في الإنسان) - "أدركت المملكة العربية السعودية مبكرا أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية وتعليمها وتطويرها وصقل مهاراتها لتشارك في مسيرة البناء والتنمية وهو ما تحقق فعليا على مر تاريخها المجيد، وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الذي شهد تطورا نوعيا في مخرجات هذا البناء عبر صياغة منظومة تعليمية تراعي التحديات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال مواكبة التطورات واستشراف المستقبل، تم التركيز على تطوير التعليم العام والجامعي، وتوجيه الجامعات بالحرص على جودة المخرجات والعمل على تحقيق مراكز تصنيف متقدمة وتطوير منظومة البحث والابتكار على مستوى المملكة.

ولفتت إلى أنه تم ابتعاث الطلاب والطالبات على برامج التميز في أعرق الجامعات العالمية لتمكينهم وتهيئتهم للمتغيرات المتسارعة ومواكبة متطلبات المستقبل.