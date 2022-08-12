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عدد اللاجئين من أوكرانيا في روسيا يصل إلى 3.3 مليون لاجئ

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 11:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 11:38 ص
وصل أكثر من 3.3 مليون لاجئ من أوكرانيا وإقليم دونباس منذ فبراير الماضي إلى روسيا، حسبما صرح مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الروسية.

وقال المسؤول لوكالة تاس الروسية اليوم الجمعة:"وفقا لآخر التقارير، دخل 3.3 مليون شخص ، من بينهم ما يقرب من 529 ألف طفل، إلى روسيا" ، مضيفا أن نصفهم جاءوا من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين- المعلنتان من جانب واحد".

وبموجب مرسوم حكومي روسي، يحصل اللاجئون المؤهلون على 10 آلاف روبل روسي (165 دولارا) كدفعة لمرة واحدة. حتى الآن، تم دفع أكثر من 6.4 مليار روبل (105.7 مليون دولار).

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