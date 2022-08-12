جنوب أفريقيا: نسور نافقة ترشد إلى أماكن الصيد الجائر للأفيال ووحيد القرن

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أعربت هيئة حدائق جنوب أفريقيا الوطنية(سان باركس) اليوم الجمعة، عن اعتقادها بتعرض نحو 100 نسر وضبع للتسمم على يد محترفي الصيد الجائر في حديقة كروجر الوطنية الواقعة شمال شرقي جنوب أفريقيا.

ويعتقد أن الحيوانات النافقة تناولت جيف جاموس نافق. وعثر حراس الحديقة على 20 نسرا على قيد الحياة ونقلوهم إلى مركز للتعافي لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم الحدائق سانباركس آيك فاهلا إن المحققين يعملون على فرضية أن محترفي الصيد الجائر سمموا ذبائح الجاموس. وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.

ويشار إلى أنه يمكن للنسور أن تلفت الانتباه إلى وجود محترفي الصيد الجائر عبر التجمع فوق الأفيال النافقة التي قتلت من أجل الحصول على أنيابها وحيوانات وحيد القرن التي قتلت من أجل الحصول على قرونها.

وانخفضت أعداد النسور بشكل كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية، حسبما أفاد صندوق الحياة البرية المهددة بالانقراض.

وقال الصندوق: "التسمم بأشكاله المختلفة هو التهديد الأكثر أهمية لهذه الطيور في أفريقيا ويؤثر على الحياة البرية الأخرى في جميع أنحاء القارة".

ومن بين 11 نوعا من النسور الموجودة في جميع أنحاء أفريقيا، هناك خمسة أنواع مدرجة على أنها مهددة بالانقراض بشكل بالغ. وتعد جنوب أفريقيا موطنا لنحو 40 ألف من النسور.