قيادة الإمارة الإسلامية في أفغانستان تنشيء مديرية للمناهج الأكاديمية تتوافق مع الشريعة الإسلامية

أقامت قيادة الإمارة الإسلامية في أفغانستان "مديرية للمناهج الأكاديمية"، داخل وزارة التعليم العالي الأفغانية، وسط ضغوط من قبل قادة العالم، بما في ذلك المجتمع الدولي، على حركة طالبان لاستئناف تعليم الفتيات.

وفي السابق وبتوجيه من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو)، كان مسؤولو الجامعات الأفغانية يراجعون مناهج المؤسسات المحلية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وقال أحمد تقي، أحد المتحدثين باسم وزارة التعليم العالي إن المديرية تهدف إلى مراجعة وتطوير المناهج الأكاديمية لجميع الجامعات بمختلف أنحاء أفغانستان، في ضوء الشريعة الإسلامية. وسيكون لدى مكتب المديرية ستة مديرين و52 موظفا.

وأضاف تقي "لقد أنشأنا لجانا لمراجعة المناهج الدراسية ودعونا ممثلين وخبراء من جامعات حكومية وخاصة من جميع أنحاء البلاد، وعقدنا العديد من الاجتماعات وأعدنا النظر في المناهج الدراسية".

وفي حديثهم عن المنهج الجديد، قال محاضرون جامعيون أن المديرية الجديدة يجب أن تطور منهجا دراسيا، من شأنه أن يفصل الجانب الأكاديمي عن الأمور السياسية والأخرى ذات الصلة.

يأتي ذلك، في وقت مازالت فيه مدارس الفتيات من الصف السادس مغلقة، منذ مارس هذا العام، حيث أعلنت الإمارة الإسلامية أن قيادتها تطور نظاما تعليميا جديدا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.