 نائب روسي كبير يدعم نزع سلاح المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية - بوابة الشروق
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نائب روسي كبير يدعم نزع سلاح المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 12:06 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 12:06 م

أشار سياسي روسي بارز إلى احتمال موافقة موسكو على سحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية المحاصرة جنوبي أوكرانيا وسط تصاعد المخاوف من احتمال وقوع كارثة.

وقال فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في البرلمان الروسي إن "نزع السلاح" من المحطة سيكون "منطقيا"، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

ولكن جباروف استبعد استعادة السيطرة على أكبر محطة نووية في أوروبا إلى أوكرانيا.

وقال جباروف، عضو حزب روسيا الموحدة الحاكم إن "روسيا يتعين أن تحافظ على السيطرة على المحطة".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تدهور الوضع الأمني حول المحطة النووية، التي احتلتها القوات الروسية منذ آذار/ مارس، حيث أشارت تقارير إلى عملية قصف جديدة للموقع أمس الخميس.

ويتهم ساسة أوكرانيون وغربيون موسكو باستغلال المحطة كقاعدة للمدفعية والقوات، لعلمها أن كييف ستتردد في الرد بإطلاق النار.

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