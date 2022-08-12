تايلاند تسجل 2455 إصابة و33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 2455 إصابة و33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2142 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 616 ألفا و512 حالة إصابة ،من بينها مليونان و 393 ألفا و77 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و563 ألفا و165 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و763، منذ بدء الجائحة.