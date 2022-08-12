إسرائيل تطالب روسيا بعدم التدخل في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل

طالبت إسرائيل روسيا بعدم التدخل في الانتخابات المقرر أن تشهدها البلاد في شهر نوفمبر المقبل.

وتشعر إسرائيل بقلق إزاء احتمال حدوث أي تدخل خارجي في الانتخابات، وبصفة خاصة من خلال الوسائل السيبرانية.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست " الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت) وجه هذا الطلب لنظيره الروسي عقب توجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وقالت الصحيفة إن الرسالة كانت حقيقة ومركزة وتضمنت طلبا بتجنب أي تدخل في العملية الديمقراطية بإسرائيل.

وقالت جيروزاليم بوست إنه ليس هناك أدني شك لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أن الإيرانيين سوف يرحبون بالتدخل في الانتخابات وعرقلتها لتعميق الفوضي السياسية في إسرائيل.

ويتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في الأول من نوفمبر، للمرة الخامسة منذ عام 2019، في أعقاب انهيار الائتلاف الحاكم الهش، الذي كان مؤلفا من ثمانية أحزاب، الشهر الماضي.