العراق: الآلاف من أتباع الصدر يؤدون صلاة الجمعة عند بوابة المنطقة الخضراء

أدى عشرات الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، صلاة الجمعة الموحدة عند البوابة الخارجية للمنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.



وقال مهند الموسوي خطيب صلاة الجمعة أمام حشود المصلين "لا تراجع عن المطالب أو المساومة عليها وعلى الثوار الاستمرار في الاعتصامات حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا عنها".



وأضاف "علينا تصحيح مسار العملية السياسية وإنقاذ العراق من الفساد من خلال عملية سياسية سلمية بعد حل البرلمان العراقي وعلى الثوار البقاء والإستمرار بالاعتصام لحين تحقيق المطالب".



وتعد هذه الصلاة هي الثالثة من نوعها التي دعا إليها الصدر منذ منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، وتأتي بالتزامن مع دخول حركة الإحتجاجات لاتباعه اسبوعها الثاني داخل مبنى البرلمان العراقي للمطالبة بحله وإجراء إنتخابات مبكرة والقصاص من الفاسدين ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .