 الخرطوم وجوبا تبحثان تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان - بوابة الشروق
الجمعة 12 أغسطس 2022 7:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

الخرطوم وجوبا تبحثان تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 5:56 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 5:56 م

أكد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مباركته للخطوات التي تمت لتمديد فترة تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان لعامين إضافيين، مشيدًا بجهود أطراف الاتفاق كافة، وسعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان، داعيًا إلى ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالاتفاق.

وذكر مجلس السيادة في بيان، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، بجوبا، اليوم؛ لبحث تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان.

وأعرب دقلو عن أمله في اكتمال ترتيبات تخريج الدفعة الأولى من القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري، واستيعاب الدفعة الثانية نهاية نوفمبر، حسبما تعهدت أطراف الاتفاق.

من جانبه، عبر الدكتور رياك مشار عن تقدير بلاده للمساعي الحميدة التي يضطلع بها نائب مجلس السيادة؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان بوصفة ضامنًا ومشرفًا على الملف، مؤكدًا جدية والتزام الأطراف بتحقيق الاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك