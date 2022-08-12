 استطلاع رأي: الرئيس بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين الروس - بوابة الشروق
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استطلاع رأي: الرئيس بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين الروس

/أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 12:07 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 12:07 م
أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين الروس .

تبين من الاستطلاع، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة، أن 79% يثقون في بوتين، و 13%" لا يثقون " برئيس الاتحاد الروسي، فيما تعذرت الإجابة على 8% آخرين .

وبحسب غالبية المستطلعين 81%، فإن الرئيس بوتين يعمل في منصبه "بشكل جيد على الأغلب"، ويعتقد 10% من المشاركين في الاستطلاع أن الرئيس يعمل "بشكل سيىء على الأغلب " .

وتم إجراء استطلاع "صندوق الرأي العام" في 7 أغسطس الجاري لعينة تضم 1500 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما من أكثر من 104 منطقة سكنية في 53 من الأقاليم الروسية من خلال إجراء مقابلات في مكان الإقامة، فيما لا يتعدى الخطأ الإحصائي 2.5%.

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