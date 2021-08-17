نقل أكثر من 21 ألف شخص من أفغانستان إلى بريطانيا

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ذكرت الحكومة البريطانية أن أكثر من 21 ألف شخص تم نقلهم من أفغانستان إلى الأمان في بريطانيا.

ويشمل هذا مواطنين بريطانيين وأسرهم ومواطنين أفغان عملوا لصالح بريطانيا، وأشخاصا تم تصنيفهم باعتبارهم يواجهون خطرا داهما، مثل نشطاء حقوق المرأة، والصحفيين وأعضاء مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

وتم تقديم التحديث بعد دعوات متكررة للحصول على معلومات بشأن الوافدين، قبل الذكرى الأولى لاستيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة في الخامس من آب/ أغسطس 2021، بحسب وكالة الأبناء البريطانية "بي آيه ميديا".

ويشمل العدد الإجمالي حوالي 15 ألفا تم إجلاؤهم خلال عملية بيتينج، وهي عملية الإنقاذ الأولية للجيش البريطاني.

وتم نقل نحو 5000 شخص إلى بر الأمان منذ الإجلاء في آب/ أغسطس العام الماضي.

وتم إخراج حوالي 2000 أفغاني تم توظيفهم محليا إلى جانب أسرهم من البلاد قبل عملية بيتينج وفقا للسياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية، التي انطلقت في نيسان/ أبريل.