وزيرا خارجية الإمارات وأوكرانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة، مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا في مدينة إسطنبول بين جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية مجددا التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم الجهود المبذولة كافة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.