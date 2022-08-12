وزير داخلية النمسا: جائحة كورونا وحرب أوكرانيا يشكلان تحديات كبيرة لجهاز الشرطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، اليوم الجمعة، أن أزمتي جائحة كورونا وحرب أوكرانيا يشكلان تحديات كبيرة ومهام جديدة خاصة بالنسبة لضباط الشرطة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الجمعة، خلال حفل تخرج 98 ضابطا من ضباط الشرطة الجدد في ولاية شتايرمارك النمساوية بحضور الوزير وقيادات الأمن وعائلات الضباط الجدد.

وأعرب الوزير عن سعادته لأن المزيد والمزيد من الشباب والشابات على استعداد لتحمل مسئولية بلدنا كضباط شرطة على الرغم من المخاطر الأمنية المتنامية .

وأوضح الوزير أن الحفاظ على الأمن للمجتمع ليست مهمة سهلة في الظروف الراهنة بسبب الهجرة والجرائم الإلكترونية والصراعات الإقليمية وغيرها من المستجدات في الوضع الأمني.

وشدد وزير الداخلية النمساوي على أن عمل الشرطة هو دعامة أساسية للاستقرار وللتعايش الديمقراطي وهو أمر يحتاج إلى دعم مجتمعي واسع.