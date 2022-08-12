 الجيش اللبناني: القبض على مواطن و5 فلسطينيين في صيدا لإطلاق النار وحيازة أسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: القبض على مواطن و5 فلسطينيين في صيدا لإطلاق النار وحيازة أسلحة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 5:31 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 5:31 م

ألقى الجيش اللبناني، القبض على مواطن وخمسة فلسطينيين في مدينة صيدا (جنوبي العاصمة بيروت) لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني ،في بيان لها، أن قوة من الجيش نفذت اليوم مداهمات لعدد من المنازل في منطقة (طلعة الهمشري) بمدينة صيدا، وألقت القبض على لبناني وخمسة فلسطينيين، لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وتعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة.

وأوضحت أن القوة ضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخيرة التي تم تسليمها للجهات المختصة، حيث باشر القضاء المختص التحقيقات مع المتهمين.


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