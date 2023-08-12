الصين تدعو الفلبين للعمل معها للسيطرة على الوضع في البحر الجنوبي

حث وزير الخارجية الصيني وانج يي، الفلبين على العمل بسرعة مع بلاده بحثا عن وسيلة فعالة للسيطرة على الوضع في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنبا الصين الجديدة "شينخوا".

وتبادل وانج، وهو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وجهات النظر مع شخصيات بارزة من سنغافورة وماليزيا حول الوضع الحالي في بحر الصين الجنوبي، وأوضح موقف الصين خلال زيارته للبلدين يومي الخميس والجمعة.

وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن بلاده أكدت مرارا استعدادها لحل الخلافات مع الفلبين من خلال الحوارات الثنائية، معربا عن أمله في أن يلتزم الجانب الفلبيني، بالتوافق الذي تم التوصل إليه في الماضي، وأن يقدر الثقة المتبادلة التي تراكمت من خلال تحسين العلاقات الثنائية.

وقال وانج، إن الوضع في بحر الصين الجنوبي حقق استقرارا عاما على مر السنين ووفر بيئة مواتية لتنمية دول المنطقة بالجهود المشتركة للصين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتوقف مع بعض القوى الأخرى عن إثارة اضطرابات حتى لا تتوقف الفوضى في بحر الصين الجنوبي.

ويجري وانج، جولة في جنوب شرق آسيا تشمل سنغافورة وماليزيا وكمبوديا.

يُذكر أن الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، وهي: تايوان والصين وفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي، تتنازع على مجموعة تضم 8 جزر صخرية غير مأهولة أكبرها مساحة تصل إلى 4 كيلومترات مربعة.