راموس يبدي موافقته على الانضمام لاتحاد جدة

اقترب الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان السابق، من الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد الإيطالي رودي جالتيه الصحفي بقناة « Sportitalia» الإيطالية عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" سيرجيو راموس أعطى موافقته الشفهية على الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة".

وأضاف جالتيه:" الآن الأمر متروك للنادي، والتقييمات الداخلية جارية، وتم مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالعقد مع الفريق".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان رحيل سيرجيو راموس في الثالث من يونيو الماضي بعد انتهاء عقده مع الفريق بشكل رسمي والذي امتد لمدة موسمين.

وقال سان جيرمان خلال البيان الرسمي الذي أصدره حينها:" حيي باريس سان جيرمان بحرارة سيرجيو راموس، الذي يستعد لمغادرة العاصمة الفرنسية بعد موسمين قضاهما مع باريس سان جيرمان، مع باريس سان جيرمان أثرى الدولي الإسباني سجله الاستثنائي من الألقاب بنيله لقبي بطولة الدوري الفرنسي".

جدير بالذكر أن راموس انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية عام 2021، في صفقة انتقال حر قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني.

