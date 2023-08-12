شاب يقتل والد زوجته في الوراق: مراتي جننتني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت النيابة العامة بالوراق، حبس رجل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية إنهاء حياة والد زوجته في الوراق إثر خلافات أسرية بينهما.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والاستماع إلى أقوال الشهود حول الواقعة.

وفي تحقيقات النيابة، قال اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أن زوجته السبب في الخلافات بينه وبين أسرتها، "مراتي السبب".

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم ويدعى "نبيل م."، بقتل حماه في الوراق إثر خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين لرئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب الخلافات بينه وبين زوجته، "مراتي جننتني"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.