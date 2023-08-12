مانشستر يونايتد يوافق على بيع فريد إلى فناربخشة التركي

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يعتزم فريد الرحيل عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إبرام صفقة مع فريق فناربخشة التركي تبلغ تقريبا 15 مليون يورو (4ر16 مليون دولار).

وانتقل فريد - 30 عاما - إلى أولد ترافورد قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2018، وشارك في 213 مباراة مع النادي.

ويتوجه فريد حاليا إلى تركيا للانضمام لفناربخشة، الذي توصل لاتفاق مبدئي لضم اللاعب. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن قيمة الصفقة المبدئية 10 مليون يورو، ومن المحتمل ان ترتفع إلى 15 مليون يورو.

ويتوجه اللاعب البرازيلي الدولي، الذي ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، إلى إسطنبول للخضوع للكشف الطبي اليوم السبت.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان :"يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد توصله لاتفاق مبدئي مع فناربخشة بشأن انتقال فريد".