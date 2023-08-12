رئيس الإمارات: نتطلع لإحداث نقلة نوعية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده تتطلع إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت، عن بن زايد قوله، خلال لقائه عدداً من الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن تحدي الأزمات مثل كورونا دفع دولة الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا؛ لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي من خلال البدء في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه وزراعة الأرز والقمح وفق أحدث الأساليب التكنولوجية.

وأوضح أن العالم في حالة تغير مستمر وهناك تحديات عديدة تواجهه، مؤكدا أن الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد تسير وفقها وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم.

وأكد بن زايد، دور الشباب في الحفاظ على سمعة دولة الإمارات وصورتها الطيبة التي جعلتها محل تقدير دول العالم واحترامها، لافتا إلى أن دولة الإمارات تتقدم بوتيرة سريعة وكبيرة وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بوضوح رؤيتها وتحديد استراتيجيتها ومدى السرعة التي تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب.

وحث رئيس الإمارات، الشباب في بلاده على التمسك بقيم مجتمع الإمارات الأصيلة والمحافظة على الثوابت التي يقوم عليها واحترام عاداته وتقاليده.

وشدد ضرورة المحافظة على الروابط الأسرية وتعزيزها والإحسان إلى الوالدين ورعايتهما والذي هو في صميم تعاليم ديننا الحنيف.