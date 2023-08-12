ميسي يواصل توهجه وتنازلاته مع إنتر ميامي

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تأهل فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى نصف نهائي كأس الدوريات، بعدما اكتسح شارلوت برباعية نظيفة اختتمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

افتتح التسجيل الفنزويلي جوزيف ماريتينز (ق12 من ضربة جزاء)، ثم أحرز الهدف الثاني الفنلندي روبير تايلور (ق32)

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثالث عبر الفرنسي أديلسون مالاندا مدافع شارلوت بالخطأ في مرماه (ق78)، فيما أحرز ميسي الهدف الرابع قبل 4 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي ليرتفع رصيد النجم الأرجنتيني مع الفريق الأمريكي المنضم له حديثا إلى 8 أهداف في 5 مباريات فقط.

وسيواجه إنتر ميامي في نصف النهائي الفائز من مواجهة دور الثمانية التي تجمع فيلادلفيا يونيون الأمريكي وكيريتارو المكسيكي.

وهذه المرة الثانية التي يتنازل فيها ميسي عن تسديد ركلة جزاء، حين أحرز زميله جوزيف مارتينيز الهدف الثاني في مواجهة أورلاندو سيتي (3-1) بكأس الدوريات، يوم 3 أغسطس الماضي.