تقرير: أعداد السيارات الملاكي الجديدة المرخصة تتجاوز 47 ألفا خلال النصف الأول من 2023

• شيفروليه تحتل صدارة المركبات خلال الفترة بعدد 5161 مركبة



بلغت أعداد السيارات الملاكى الجديدة التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضى، نحو 47700 ألف سيارة، بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.



ووفقا للبيانات التى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» عليها، تواصل شركة نيسان تصدر المركز الأول فى قائمة السيارات الملاكى المرخصة، تليها سيارات شيرى ثم مرسيدس فى المركز الثالث، وفق البيانات.



وعلى صعيد المركبات (ملاكى ــ دراجات ــ نقل) التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها، فقد بلغ إجمالى عددها 121 ألف مركبة، مقسمة على 18683 مركبة فى يناير و17061 فى فبراير، و 20370 فى مارس، و15086 فى أبريل ونحو 22925 مركبة فى شهر مايو و9389 فى يونيو، و18586مركبة فى يوليو.



وعلى مستوى الترتيب العام للمركبات، فقد احتلت شيفوروليه صدارة المركبات لمدة 4 أشهر خلال النصف الأول بعدد 5161 مركبة.



وتأثرت مبيعات السيارات فى مصر بأزمة شح الدولار التى بدأت خلال الربع الأول من العام الماضى بعد إعلان خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزى المصرى إلى التدخل بالعديد من الإجراءات، أهمها اللجوء إلى صندوق النقد الدولى وطلب تمويل جديد، كما تم إجراء عدة تخفيضات لقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار فى إطار إقرار سعر صرف مرن للجنيه المصرى أمام العملات الأخرى.



وشهدت سوق السيارات المحلية ارتفاعات تاريخية فى الأسعار لم تشهدها من قبل تخطت نسبتها فى غالبية السيارات 170%.



وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت يعانى فى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه كما وصفه بعض التجار.