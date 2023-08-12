العراق: انتشال 5 جثث جراء اصطدام صهريج وقود بشاحنتين في البصرة

أعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم السبت، انتشال خمس جثث نتيجة اصطدام مروري بين صهريج محمل بالوقود مع شاحنتين تحملان كميات كبيرة من السماد الزراعي في محافظة البصرة.

وقالت مديرية الدفاع المدني العامة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن فرقها أنقذت اثنين من السائقين ومساعديهم نتيجة الاصطدام المروري الذي وقع في قضاء الزبير بالمحافظة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني سارعت في عمليات الإخماد وتطويق النيران وأبعاد خطر الحريق عن حركة العجلات المارة على الطريق الدولي، لافتة إلى أن سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه من قبل السائقين.