برشلونة تستخدم الدرونز لمكافحة لصوص المقابر

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لجأت السلطات فى مدينة برشلونة الإسبانية إلى الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرونز) لملاحقة لصوص المقابر.

وأطلقت شرطة المدينة طائرات (الدرونز) فى جوف الليل فوق مقبرة "مونتجويك" التى تمتد على مساحة 140 فدانا، وتضم رفات 175 ألف شخص؛ حيث تلتقط الطائرات صورا للصوص المقابر، وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وتعد مقابر "مونتجويك" إحدى الجواهر المعمارية فى برشلونة وتعود إلى القرن التاسع عشر وتجذب السياح ومحبى الفنون من مختلف العالم بسبب طرزها المعمارية المميزة.

ودقت الشركة المسئولة عن صيانة المقبرة ناقوس الخطر بعدما تبين أن العديد من المنافذ تعرضت للعبث.

وأشارت "تايمز" إلى أنه بعدما كان يعتقد فى البداية أن الأمر مجرد تلف بسيط، تبين أن وراء ذلك لصوص المقابر الباحثين عن الجواهر والأشياء الثمينة الأخرى المدفونة مع الموتى.

وقالت الصحيفة البريطانية إن اللصوص يحصلون على الجواهر والساعات وكذلك الصلبان والتركيبات البرونزية المثبتة بالنعوش، بالإضافة إلى تركيبات الأسنان الذهبية للموتى.

وفتح اللصوص نحو 300 مقبرة وعبثوا بنحو 163 مقبرة أخرى، ومعظم هذه المقابر التى تم اقتحامها تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى.

وتضم مقبرة "مونتجويك" رفات العديد من الكتالونيين اللامعين، والأجانب، بما فى ذلك الفنان التشكيلى خوان ميرو، والمؤلف الموسيقى وعازف البيانو إسحق ألبينيز.