تركيا تعلن نجاح اختبار صاروخ أبحاث فضائي

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أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم السبت، نجاح اختبار صاروخ أبحاث فضائي طورته شركة روكيتسان التركية بخبرات محلية ووطنية.

وقالت المؤسسة في بيان عبر منصة "إكس"، إن الاختبار أجري في منطقة "إينه أدا" بولاية قرقلار إيلي أقصى شمال غربي البلاد، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أن الصاروخ تم تطويره باستخدام تقنيات هندسية متقدمة ضمن جهود تركيا للوصول إلى الفضاء.

وأكدت أن جميع الأنظمة الفرعية المهمة للصاروخ تم تطويرها محليا ووطنيا من قبل شركة روكيتسان.

بدوره، قال رئيس المؤسسة خلوق جونغور، في بيان على المنصة نفسها، إن تركيا اجتازت حاجزا مهما في تكنولوجيا الصواريخ.

وأوضح أن أبحاث تركيا الفضائية ستكسب زخما كبيرا بفضل مستوى تقنيات الصواريخ التي وصلت إليها البلاد.