محافظ البنك المركزي الإيراني: كوريا الجنوبية أفرجت عن الأرصدة المجمدة في بنوكها

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، أن كوريا الجنوبية أفرجت عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة لديها، موضحا أنه سيتم استخدام هذه الأصول لشراء السلع التي لم يشملها الحظر.



وكتب "فرزين"، في صفحته الشخصية عبر الفضاء الافتراضي اليوم السبت: "أهنئ فريق دبلوماسية النقد الأجنبي على نجاحه في الإفراج عن الأصول الإيرانية، ولا شك فإن ما حصل يفوق التكهنات الراهنة، وسيتواصل هذا المسار قطعا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".



وأوضح محافظ حاكم البنك المركزي الإيراني: "تجدر الإشارة هنا، إلى أنه للأسف تم خلال السنوات الأخيرة من العقد الماضي، إيداع ما يقارب الـ 7 مليارات دولار من أرصدة إيران الأجنبية بما يعادله من عملة "وون" الكورية الجنوبية في مصارف هذا البلد، وذلك من دون احتساب الأرباح المترتبة على هذه المبالغ".



وأضاف، أنه بسبب تراجع عملة كوريا الجنوبية (وون) مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ذاتها، فقد انخفض نحو مليار دولار من قيمة الأصول الايرانية المحتجزة في هذا البلد.



كما صرح المسئول: "لكن بعد المتابعات الفنية والدبلوماسية الناجعة، تم الافراج عن جميع أرصدة النقد الأجنبي الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مع احتساب تكاليف التحويلات من عملة الوون إلى عملة اليورو والموافقة على تسديدها من قبل دولة ثالثة".



وبناء على ذلك، توقع "فرزين"، أنه سيتم قريبا إيداع جميع هذه الأصول باستخدام اليورو في حسابات 6 مصارف إيرانية لدى قطر، على أن يتم استخدامها في اطار دفوعات مصرفية لشراء البضائع التي لم يشملها الحظر، والاحتفاظ بالفائض منها في اطار إيداعات بنكية مع احتساب الأرباح المترتبة عليها.



وأعرب محافظ المصرف المركزي الإيراني، عن تطلعه إلى الحصول على أرصدة النقد الأجنبي الإيرانية الأخرى المحتجزة في بلدان أخرى قريبا، لتأتي ثمارها على صعيد الأسواق وقطاع التجارة في إيران.