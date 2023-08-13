نحس كين يحل على بايرن ميونخ وينصب لايبزج بطلا للسوبر الألماني

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تلقى فريق بايرن ميونيخ هزيمة مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-0 من لايبزج في بطولة السوبر الألماني.

ويدين لايبزج بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الإسباني داني أولمو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الثالثة و44 و68 من ضربة جزاء.

وكان بايرن ميونخ قد توج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر على التوالي، بينما خاض لايبزج مباراة كأس السوبر باعتباره حامل لقب كأس ألمانيا.

وألتقى بايرن ولايبزج في نسخة الموسم الماضي من كأس السوبر الألماني وانتهت المواجهة بفوز مثير لبايرن ميونخ 5 / 3 على ملعب "ريد بول أرينا" معقل لايبزج.

وخاض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر للعام الثاني عشر على التوالي، لكنه افتقد خلال مواجهة اليوم إلى كل من رافاييل جيريرو ومانويل نوير وتوماس مولر وإريك مكسيم تشوبو موتينج بسبب الإصابة.

وحرم لايبزج منافسه بايرن ميونخ من تحقيق رقم قياسي جديد يتمثل في إحراز لقب كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي، كما أصبح لايبزج أول بطل لمسابقة الكأس يتوج بلقب كأس السوبر الألماني، منذ عام 2015 عندما تغلب فولفسبورج على بايرن بركلات الجزاء الترجيحية.

ويعتبر بايرن ميونخ الفريق الأكثر فوزا بلقب كأس السوبر برصيد ثمانية ألقاب منذ استحداث شكل البطولة عام 2010، كما أحرز النادي البافاري اللقب في أخر ثلاثة أعوام.