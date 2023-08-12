استطلاع رأي: أكثر من نصف الدنماركيين ضد حرق القرآن

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أفادت قناة "تي في 2" استنادا لاستطلاع أجرته ميغافون أن أكثر من نصف الدنماركيين يعتقدون بأن على الحكومة أن تحظر "استعراضات" حرق القرآن.