تصدرت لعبة «فانتازي البريميرليج» للدوري الإنجليزي لكرة القدم محرك البحث "جوجل" في مصر، بعد تصريحات نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح عنها.
وصرح صلاح، بأنه يمارس اللعبة ويضع شارة القيادة على نفسه في فريقه بجميع جولات الموسم.
وأضاف، في تصريحات للحساب الرسمي للعبة على "تويتر": "الكثير يختارني في تشكيلته لأنني أكثر من يحقق أكبر عدد من النقاط كل موسم".
وتابع: "أختار نفسي دائما وأليسون بيكر، وواحدًا بين أندي روبرتسون وأرنولد، لأن عليك اختيار 3 فقط من كل فريق، لا أختار من ليفربول، ولكن هذا هو فريقي دائمًا".
واستطرد: "من سيسجل أكبر عدد من الأهداف في فريقي؟.. سأختار نفسي، يجب أن أختار نفسي، والأهداف المصنوعة سأختار نفسي أيضًا بجانب كيفن دي بروين".
واختتم: "أريد تخفيض سعري في اللعبة، لأن الجميع يريد ضمي إلى تشكيلتهم، ولكن أمر طبيعي أن يكون سعري مرتفعًا، فأنا أحقق أكثر عدد من النقاط كل موسم في الفانتازي".* ما هي الفانتازي؟
هي واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية جذبا لعشاق كرة القدم من مختلف الفئات العمرية، ويصبح لاعبها كمدير فني للفريق.
وتتركز اللعبة على الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتم الاشتراك في اللعبة عن طريق إدخال الإيميل والمعلومات الشخصية لفتح حساب مستخدم للعبة، على موقع الرسمي.. اضغط هنا
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بعد ذلك يتاح لمستخدم اللعبة ميزانية خيالية قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني لاختيار فريق مكون من 15 لاعبًا من الدوري الإنجليزي الممتاز للدوري الحديث، لتكوين فريقه وخوض مباريات ضد الفرق الأخرى التي شكلها مستخدمون آخرون في اللعبة.
وتتطلب اللعبة متابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يجب أن يراعي اللاعب المواعيد النهائية، فالدوري الإنجليزي المكون من 38 أسبوعا، والموعد النهائي دائمًا هو 90 دقيقة قبل وقت انطلاق المباراة الأولى من كل جولة.* قواعد الفوز في اللعبة
يتحقق الفوز بحساب نقاط المباريات عن طريق الأهداف، والتمريرات الحاسمة، والتصديات، والشباك النظيفة للفريق.
كما يمكن للاعبين ربح نقاط إضافية في نهاية المباراة كمكافأة على المستوى الجيد في اللقاء تبعًا لبعض الإحصائيات المتعلقة بأدائهم في الملعب، أو الفوز عن طريق اختيار قائد من التشكيلة الأساسية الخاصة بالفريق، حيث تتضاعف نقاط الكابتن في كل جولة.