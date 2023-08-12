أستاذ مناعة: لا خطورة من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد

نفى الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وجود خطر من متحور فيروس كورونا الجديد حتى الآن، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، منوهًا أن كورونا لم ولن ينتهِ.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن المتحور الجديد «إي جي 5» سريع الانتشار، موضحًا أنه أحد سلالات «أوميكرون» والذي نتج عنه 600 متحور فرعي.



وأشار إلى أن متحور كورونا أصاب 37 فردا كل دقيقة، طوال الشهر الماضي، وكان يتسبب بوفاة 89 شخصا كل يوم، منوهًا أن أحدث الدراسات أثبتت أن الفيروس تسبب في وفاة 20 مليون شخص حول العالم.



وأكد أن وضع مصر الصحي جيد جدا، بفضل الخبرات المصرية في التعامل مع موجات كورونا السابقة، مشددا على ضرورة الحصول على التطعيمات وجرعاتها المختلفة، والحرص على ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي.





