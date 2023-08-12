سنغافورة تعلن القواعد المنظمة للحملات الانتخابية مع اقتراب السباق الرئاسي

أفاد بيان صادر عن لجنة الانتخابات في سنغافورة، اليوم السبت، بأنه يجب على حملات الانتخابات الرئاسية التركيز على ملائمة المرشحين ونزاهتهم، لأداء الأدوار الشرفية والتمثيلية لرئيس البلاد.



وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنه يتعين على الرئيس أن يظل فوق الخلافات السياسية، وليس دوره أن يدعم أو يعارض الحكومة الحالية أو أن يقدم جدول أعمال وسياسات خاصة به.



ويجب إبقاء التمويل الانتخابي عند 30 سنتا سنغافوريا لكل ناخب، ويبلغ حد الانتخابات الرئاسية للعام الجاري 812 ألفا و822 دولارا سنغافوريا "601 ألف و80 دولارا أمريكيا"، بناء على عدد الناخبين المسجلين حتى 11 أغسطس الجاري.



ويسمح فقط للمواطنين، الذين بلغوا 21 عاما أو أكثر، أو الشركات التي تسيطر عليها سنغافورة والتي تجري أعمالا بشكل كامل، أو بالأساس في سنغافورة، بالتبرع من أجل السياسة.



وسوف يسمح لكل مرشح بالتحدث على الهواء مباشرة لمدة 10 دقائق عبر الإذاعة والتلفزيون، ومن المقرر إجراء البث في 24 و30 أغسطس بعد يوم الترشيح في 22 أغسطس.



وخلال فترة الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين، لن تقام حشود انتخابية، ولن تكون هناك مواقع مخصصة لذلك.