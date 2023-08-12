البيت الأبيض: لا تأثير كبير للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية

قال مسئول في البيت الأبيض، يوم الجمعة، إنه لن يكون هناك تأثير كبير للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وسط تقارير عن أن نقل ما يصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي من كوريا الجنوبية قد يضعف عملة كوريا الجنوبية المحلية.



وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة عملت "بشكل مكثف" مع كوريا الجنوبية لتحقيق هذا الهدف.



وردا على سؤال بشأن التأثير المحتمل على قيمة أو سعر صرف الوون الكوري الجنوبي، قال كيربي "كل ما يمكنني إخباركم به دون الدخول في الكثير من التفاصيل هو أننا عملنا بشكل مثكف مع الكوريين الجنوبيين في هذا الأمر ولا يوجد تأثير على حركة الحساب من كوريا الجنوبية".



وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية منذ عام 2019، في مقابل إطلاق سراح خمسة أمريكيين معتقلين في إيران.