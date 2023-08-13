ألماني يستخدم الجعة في إطفاء حريق شب في سيارته

استخدم رب أسرة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية الجعة بشكل تلقائي في إطفاء حريق شب في سيارته على أحد الطرق السريعة.

وذكر قسم شرطة النقل والطرق السريعة في بلدة لينستوف اليوم السبت أن الرجل احتاج إلى ثماني زجاجات جعة لإطفاء الحريق.

وأضاف أن قوات الإطفاء اضطرت فقط إلى فصل البطارية ومنعت تسرب سوائل ضارة بالبيئة.

وذكرت الشرطة أن الرجل - 36 عاما كان يقود السيارة ظهر اليوم وبرفقة أسرته المكونة من أربعة أفراد متجهين إلى برلين، وذلك عندما اندلع الحريق في السيارة بسبب عطل فني في صندوق المحرك.

واتجه الرجل على الفور بالسيارة إلى حارة توقف للطوارئ وقالت الشرطة: "وعلى الفور غادرت العائلة السيارة التي كان ينبعث منها دخان كثيف وانتقلت إلى مكان بعيد عن الخطر".

وأخرج الوالد صندوق جعة إلى جانب الحقائب من الصندوق الخلفي للسيارة، وفي أعقاب ذلك بدأ في عملية الإطفاء غير المألوفة.

وقالت الشرطة إن الرجل لم يعد في مقدوره أن ينقذ السيارة وأن خسارة اقتصادية كبيرة نجمت عن الحريق لكن إطفاء السيارة في الوقت المناسب حال دون حدوث أضرار في سطح الطريق السريع.