المالية العراقية تكشف حقيقة فتح منافذ لبيع الدولار بسقف 1000 دولار شهريا للمواطن

نفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، الأنباء التي يتم تداولها عبر على منصات تواصل وقنوات إعلامية، بشأن بفتح منافذ لبيع الدولار الأمريكي بسقف ألف دولار شهريا لكل مواطن.

وأكدت وزارة المالية العراقية، في بيان صحفي، أن الوزارة لم ترد إليها "توجيهات بخصوص فتح منافذ لبيع الدولار الأمريكي بسقف ألف دولار شهريا لكل مواطن حتى تاريخ نشر هذا البيان".

وأوضح البيان "لم يصدر عن الوزارة أي توجيه بهذا الشأن، وفي حال صدور أي تعليمات أو توجيهات من قبل الحكومة بهذا الصدد، سيتم الإعلان عنها عبر المواقع والمنصات الرسمية للوزارة".

ولازال سعر صرف الدولار في السوق الموازية، يشكل قلقا لدى الحكومة العراقية، رغم الإجراءات المشددة التي نفذها البنك المركزي العراقي للحد من تقلبات سعر الصرف.

ويستقر سعر صرف الدولار حاليا في السوق الموازية بالعراق، عند مستوى 152 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما يبلغ سعره الرسمي في البنك المركزي العراقي 132 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.



