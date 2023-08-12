 ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي - بوابة الشروق
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ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

مصطفى عطية
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 1:24 م

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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