أحزاب ومجموعات معارضة لبنانية: حادثة «الكحالة» تشكل تطورا سياسيا وأمنيا خطيرا

اعتبرت مجموعة من الأحزاب والمجموعات المعارضة في لبنان، في بيان اليوم السبت، أن حادثة منطقة الكحالة في جبل لبنان، تشكل تطورا سياسيا وأمنيا خطيرا، معلنة تمسكها بخيار الدولة في وجه نقيضها المتمثل بـ"دويلة حزب الله".

وقال بيان صادر عن "الكتلة الوطنية"، "تقدّم"، "خط أحمر"، "لقاء الشمال 3"، "تيار التغيير في الجنوب"، "إئتلاف انتفض للسيادة للعدالة" (طرابلس) و"عكار تنتفض"، إن "حادثة الكحالة مع ما سبقها من أحداث أمنية متفرقة تشكل " تطورا سياسيا وأمنيا خطيرا يجعل من كل منطقة وقرية في لبنان، هدفا للاستباحة ودرعا بشريا يتلطى خلفه سلاح "حزب الله" وكل سلاح خارج سلطة الدولة والمتنقل بين البيوت والمدن والمرافئ".

وأضاف البيان "على الرغم من تقاعس القضاء ومعه الأجهزة الأمنية والعسكرية عن القيام بواجباتهم، إلا أننا لا نزال نتمسّك بخيار الدولة ومؤسساتها في وجه نقيضها المتمثل بدويلة "حزب لله" وسلاحها".

وطالب البيان "القضاء وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها عبر فتح تحقيق جدي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر هذا السلاح ووجهته وأهداف استعماله وصولا إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة".

وأشار إلى أن " جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكررة على الناس على امتداد مساحة الوطن يسبقان قيام أي حوار، على أن يبدأ بالاعتراف بأنّ لا إمكانيّة للمساكنة بين الدولة والدويلة".

وقال البيان "إن منطق الفرض والقوة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيين يشكل تهديدا لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها، حيث إنه عبر حروبه المتنقلة في لبنان والخارج، يطيح بالأمن والسيادة والسلم الأهلي، وهو يزيد من خطر الانزلاق إلى مزيد من الفتن وتعميق الانقسام الداخلي، الأمر الذي يُحيي هواجس الحرب الأهلية ويسمح بالاستثمار فيها".

ولفت إلى أن "استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهوريّة المتمادي، وكذلك الأحداث الأمنية في الأسابيع الأخيرة، تؤكد أنّ مواجهة سعي حزب الله لتكريس الهيمنة هي قضيّة تعني المجتمع اللبناني ككل وليس فئة منه، ولا يمكن أن تواجَه إلا بمقاربة تُغلِّب المصلحة الوطنيّة العليا مقابل دفاع الحزب عن مصالح محوره الإقليمي والتي تنطلق من أولويّة استعادة الدولة وتحقيق السيادة وضمان العدالة والحرّية لجميع اللبنانيّات واللبنانيّين".

يذكر أنه كان قتل شخصان، مساء الأربعاء الماضي، في منطقة الكحالة في جبل لبنان، الأول من عناصر " حزب الله" والثاني من أهالي الكحالة، إثر انقلاب شاحنة تابعة لـ "حزب الله" تحمل أسلحة، وحصول إشكال تخلله إطلاق نار، بين عدد من أهالي الكحالة وعناصر من "حزب الله".

ولقيت حادثة الكحالة ردود فعل شاجبة من قوى سياسية متعددة في لبنان.