الترجي يسعى لضم مهاجم بيراميدز السابق

يسعى نادي الترجي التونسي لتدعيم صفوفه الهجومية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "المغرب "التونسية على وجود اهتمام من الترجي لضم مهاجم بيراميدز والإسماعيلي السابق، فخر الدين بن يوسف، بناء على رغبة مدرب الفريق معين الشعباني.

وأضافت الصحيفة: بالرغم من تعاقد الترجي مع المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز، إلا أن الفريق يرغب في تعزيز هجومه في ظل رحيل مرتقب للمهاجم محمد بن حمودة عن الفريق.

وأشارت إلى وجود اهتمام من فريق المصري البورسعيدي، للحصول على خدمات المهاجم الدولي صاحب الـ32 عاما، بعد انتهاء تجربته مع نادي بيراميدز، وأصبح لاعبا حرا.