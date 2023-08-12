مدير شركة الاتصالات الصينية ZTE لـ الشروق: خدماتنا تصل لربع سكان العالم

قال لوكاس مارتين، مدير التسويق بشركة الاتصالات الصينية "ZTE"، إن الشركة تأسست في البداية باسم شركة "زد تشونج شينج لأشباه الموصلات" في مدينة، بمقاطعة جوانجدونج بجنوب الصين، في عام 1985، من خلال مجموعة من المستثمرين المرتبطين بوزارة صناعة الطيران الصينية.



وأضاف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن ZTE أصبحت شركة رائدة عالميًا في توفير حلول معلومات الاتصالات المتكاملة، من خلال التقنيات المبتكرة وحلول المنتجات، لتقدم خدماتها لمشغلي الاتصالات العالمية والحكومات والشركات والمستهلكين.



وعن مبيعات الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، قال لوكاس مارتين إنها بلغت 13 مليار دولار في عام 2019، بينما وصلت إلى 17.7 مليار دولار في عام 2022.



وأشار إن الشركة نفذت العديد من المشاريع المتعلقة بشبكات الجيل الخامس في العديد من الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية، بما في ذلك إيطاليا والفلبين وغيرها.



وقال إن شركة ZTE أصبحت تغطي أكثر من 160 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من 1/4 المواطنين في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بتحقيق مستقبل مشرق من الاتصال والثقة في كل مكان.