سوريا تحمل واشنطن مسئولية الهجوم الذي أدى إلى مقتل 33 عسكريا جنوب شرق دير الزور

اتهمت سوريا القوات الأمريكية، بارتكاب أمس الجمعة، جريمة جديدة، مشيرة إلى أنها «استهدفت هي وتنظيماتها الإرهابية حافلة تقل عددًا من عناصر الجيش العربي السوري، جنوب شرق دير الزور، ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين».

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان لها مساء السبت، أن «هذا العدوان الإجرامي والإرهابي، يأتي في إطار التصعيد الأمريكي ضد سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها».

ونوهت أن «هذا العدوان يأتي في سياق دعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، وتوظيفها له وللميليشيات الانفصالية العميلة لها كأداة لتنفيذ مخططاتها».

وتابعت: «‏هذه الحادثة الأليمة، تذكرنا بالاعتداء الآثم الذي نفذته قوات الاحتلال الأمريكي عام 2016، على مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة بريف دير الزور، لتمكين تنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على ذلك الموقع الذي دافعت عنه قواتنا بكل بسالة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، بارتفاع عدد قتلى الجيش السوري، في الهجوم الذي شنه عناصر من تنظيم داعش على حافلة عسكرية على طريق دير الزور-حمص إلى 33.