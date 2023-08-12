 بدافع المزاج السيئ.. ياباني يقتحم مهرجانا بسيارته ويخلف 3 إصابات - بوابة الشروق
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بدافع المزاج السيئ.. ياباني يقتحم مهرجانا بسيارته ويخلف 3 إصابات

د ب أ
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 4:29 م

قالت الشرطة في مدينة شيزوكا اليابانية، اليوم السبت، إن الرجل الذي اقتحم بسيارته موقع مهرجان صيفي مساء أمس الجمعة، وخلف إصابات، كان في مزاج سيئ، بحسب موقع "جابان توداي".

وأوضحت الشرطة، أن الجاني صدم ثلاثة أشخاص، بينهم طفل عمره عامان. ونقل الثلاثة للمستشفى، وحالتهم ليست خطيرة.

وألقت الشرطة القبض على قائد السيارة، وهو عامل بإحدى الشركات يبلغ من العمر 26عاما، في موقع الحادث على خلفية الشروع في القتل، بحسب وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

ووفقا لمصادر التحقيق، أقر الرجل، وهو من سكان شيزوكا، بما نسب إليه.


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