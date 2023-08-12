البورصة تنتظر أخبارا إيجابية ترفع المؤشر إلى أكثر من 18200 نقطة

• منى مصطفى: الأداء سيستمر عرضيا مادام المؤشر أقل من 18 ألف نقطة

• أحمد السيد: السوق تترقب مراجعة صندوق النقد والتصنيف الائتمانى لمصر



أكد محللون أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يواجه نقطة مقاومة قوية عند مستوى 18200 نقطة، لاختراق المستوى التاريخى 18300 نقطة، مشيرين إلى ضرورة وجود محفزات تدعم صعود السوق الفترة المقبلة.



وتقول منى مصطفى، مديرة التداول فى شركة عربية أون لاين، إن المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس ثلاثين يستهدف مستوى 18250 نقطة شريطة الاستقرار أعلى 18 ألف نقطة، موضحة أن البورصة المصرية شهدت أداء مائلا للهبوط فى جلستين نهاية الأسبوع المنقضى وسط تراجع أحجام السيولة.



وتابعت مصطفى: «تدنى السيولة يعد مؤشر إيجابى للبورصة على المدى القصير حيث يظهر ضعف الضغوط البيعية مقارنة بالقوة الشرائية، وأتوقع مواصلة الصعود شريطة تخطى مستوى المقاومة 18 ألف وظهور أخبارا إيجابية تدعم الصعود».



وشددت مصطفى على أن تخطى مستوى المقاومة 18250 نقطة والاستقرار أعلاها يؤكد إنهاء عمليات التصحيح، ناصحة المستثمرين بالقول: «مؤشرك سهمك، عليك تتبع السيولة ولا تنجرف وراء الأسهم التى صعدت بقوة وحدد مستويات الدعم والمقاومة واختر الأسهم القوية ماليا».



وأشارت مصطفى إلى أن مستويات دعم المؤشر الرئيسى 17700 نقطة و16700 نقطة على التوالى، قائلة إن الأداء سيكون عرضيا مادام المؤشر أسفل مستوى 18 ألف نقطة.



من جانبه، يقول الدكتور أحمد السيد أستاذ الاقتصاد والتمويل بعدد من الجامعات المصرية، إن البورصة تحاول مجددا اختراق حاجز 18000ــ 18200 نقطة قرب أعلى مستوى فى تاريخ البورصة 18300 نقطة والذى تحاول البورصة منذ فترة طويلة اختراقه ولم تنجح فى ذلك، بالرغم من نتائج الأعمال الجيدة التى تعلنها الشركات فى الفترة الأخيرة.



وشدد السيد على أن السوق لا تستجيب بشكل كبير مع تلك النتائج الايجابية ولا تعكس الأسعار فى السوق القيمة الحقيقية للشركات المقيدة، متابعا «فى تصورى أن اختراق المستوى التاريخى 18300 نقطة يحتاج إلى محفزات قوية، خاصة على مستوى الاقتصاد الكلى؛ فالمستثمرون ينتظرون رؤية تحركات إيجابية على المستوى العام خلال الفترة القادمة سواء فى استئناف مراجعة صندوق النقد الدولى أو الإعلان عن التصنيف الائتمانى الجديد للاقتصاد المصرى، وكذلك استئناف الصفقات الرئيسية التى تنتظرها السوق وفى مقدمتها صفقة فودافون والتى قد تجاوز 2 ــ 3 مليار دولار وهو ما يمكن أن يعيد الثقة من جانب المستثمرين فى قدرة الحكومة على توفير حصيلة دولارية».



وتابع السيد «فى حال توزيع جزء من قيمة تلك الصفقات فى صورة كوبونات على المستثمرين فإن ذلك سيساهم فى إعادة ضخ جزء من هذه السيولة داخل السوق؛ ما سيساعد على تقوية جانب الطلب مرة أخرى».