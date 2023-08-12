أعلن نادي الرجاء المغربي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي الرجاء المغربي مقطع فيديو لـ عمرو وردة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه:" كازابلانكا كل مكان فيها يروي أسطورة، مدينة تتنفس كرة".

أضاف وردة:" فيها الشغف والفرحة لكن عندما تصل لها تعرف أن اسمها الدار الخضراء".

أشار:" كل شيء فيها أخضر تجعلك تشعر أنك تريد أن تصبح جزءا من ذلك النادي وترسم حكاية من حكاياته".

أتم:" أنا عمرو وردة أنا هنا للدفاع عن أغلى قميص في العالم، قميص الرجاء، ديما رجاء".

وكان عملاو وردة قد شارك في 19 مباراة بقميص أبولون منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4، وسبق للدولي المصري اللعب بصفوف بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وانضم إلى أبولون.